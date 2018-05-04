Halisdemir Anısına Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Sosyal medyadan oluşturulan "57. Piyade Alayı Ruhuyla Gaziler" grubunun iki üyesi, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine yaptırılan Ömer Halisdemir Parkı'nda, şehidin ağabeyi Doğan ve amcası Abdullah Halisdemir ile şeftali ve erik fidanlarını toprağa dikti.

Grubun üyelerinden Ateş Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "57. Piyade Alayı Ruhuyla Gaziler" grubunu kurduğunu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yollarda olduğunu söyledi.

Genetiğiyle oynanan tohumlar yüzünden dünya besin zincirinin tehlikeye girdiğine dikkati çeken Öcal, "15 Temmuz'un simge isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in kabrine geldik. Ağabeyi Doğan ve amcasıyla 2 meyve fidanı diktik." dedi.

Mücahit Danışman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "oku, düşün, uygula ve neticelendir" sözüyle hareket ettiklerini ifade ederek, "Biz de okuyup tarihimizi, kahramanlıklarımızı, dinimizi, imanımızı öğrendik ve ağaç dikmenin önemini bildiğimiz için Ateş Öcal'ın başlattığı projeye destek verdik." diye konuştu.