Halime Kökçe kimdir? Halime Kökçe kaç yaşında, nereli? Halime Kökçe hayatı ve biyografisi
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Halime Kökçe kimdir? Halime Kökçe kaç yaşında, nereli? Halime Kökçe hayatı ve biyografisi

04.01.2021 21:06 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:11
Halime Kökçe kimdir? Halime Kökçe kaç yaşında, nereli? Halime Kökçe hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Halime Kökçe izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Halime Kökçe kimdir? Halime Kökçe kaç yaşında, nereli? Halime Kökçe hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Halime Kökçe hakkında araştırmalar yapılıyor. Halime Kökçe kimdir? Halime Kökçe kaç yaşında, nereli? Halime Kökçe hayatı ve biyografisi

HALİME KÖKÇE KİMDİR?

Halime Kökçe 1974 yılında Rize'nin Karaağaç (Raşot) köyünde doğdu. Halime Kökçe ilkokulu İzmit'te, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da Fatih Kız Lisesi"nde tamamladı. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden "Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Başörtüsü Eylemleri" teziyle mezun oldu.

Tezi Doğu Batı dergisinde yayınlandı. 1998'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı yüksek lisans eğitimini başörtüsü yasağı dolayısıyla ancak 11 yıl sonra tamamlayabildi ve 2009'da "Two Transformative Actors of Turkish Politics: Justice and Development Party and Kurds" başlıklı teziyle mezun oldu.

Halime Kökçe kimdir? Halime Kökçe kaç yaşında, nereli? Halime Kökçe hayatı ve biyografisi

1999'da bir yıl süre ile bir kolejde felsefe grubu dersleri öğretmenliği yaptı. 2000'de Gerçek Hayat Dergisinde gazeteciliğe başladı. 2007'ye kadar Gerçek Hayat Dergisi'nde önce editör olarak sonra da yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 2007'den bu yana Star Gazetesinin fikir eki Açık Görüş'ün editörlüğünü yürütmekte ve Star gazetesinde köşe yazarlığı ve özellikle de TRT 1'de TV yorumculuğu yapmaktadır. Aynı zamanda Marmara Üniversite Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi bölümünde doktora yapmaktadır. Ak Parti ve Kürtler adında bir kitabı mevcuttur. "Filistin-Kadınlar Yazdı" ve "Kadın Oradaydı" kitaplarına katkı vermiştir.

Halime Kökce evli ve iki çocuk annesidir.

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