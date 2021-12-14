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Haliliye'de "Sosyal Market" hizmeti devam ediyor

Haliliye'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda 23 bin 207 haneye hizmet veren Sosyal Market ile aileler hem gıda hem de temizlik malzemelerini temin ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda 23 bin 207 haneye hizmet veren Sosyal Market ile aileler hem gıda hem de temizlik malzemelerini temin ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere Dokunacağız" anlayışıyla 23 bin 207 haneye hizmet veren Sosyal Market'ten aileler, puan sistemiyle faydalanmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Çeşitli hizmetleri ile özellikle ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sosyal Market'le de gönüllere dokunuyor.

Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu sosyal yardım almaya uygun görülen aileler, Haliliye Belediyesi tarafından kendilerine verilen gıda kartı ile Sosyal Market'ten alışveriş yapıyor. Aileler, gıda ihtiyaçlarının yanı sıra temizlik malzemelerinin teminini de kartlarına yüklenen puan ile bu marketten sağlıyor.

Günde yaklaşık 80 ailenin alışveriş yaptığı Sosyal Market'ten 23 bin 207 aile faydalanıyor. Marketten gönüllerince alışveriş yapan aileler, kendilerine sağlanan bu fırsat dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye'de Sosyal Market hizmeti devam ediyor

Haliliye'de Sosyal Market hizmeti devam ediyor

Haliliye'de Sosyal Market hizmeti devam ediyor

Haliliye'de Sosyal Market hizmeti devam ediyor

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