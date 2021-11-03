Haliliye'de riskli ve metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor - Haberler
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Haliliye'de riskli ve metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Haliliye'de riskli ve metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesince belirlenen riskli bina ve metruk yapıların kontrollü bir şekilde yıkımları sürüyor.

Haliliye Belediyesince belirlenen riskli bina ve metruk yapıların kontrollü bir şekilde yıkımları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğünün yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Hamidiye, İmam Bakır, Süleymaniye, Yavuz Selim ve Kamberiye Mahallelerinde belirlenen 8 riskli ve metruk yapının yıkımı güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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