Haliliye'de "Evde bakım hizmeti" gönüllere dokunuluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere dokunuyoruz" sloganı ile çalışmalarını yürüten ekipler, evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere dokunuyoruz" sloganı ile çalışmalarını yürüten ekipler, evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan ekipler, önemli projelerden biri olan "Evde Bakım Hizmeti" ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye Evde Bakım Hizmeti veriliyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak temizlik yapan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların tıraşını da berberler aracılığıyla sağlıyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak kayıt yaptırabileceği kaydedildi. - ŞANLIURFA