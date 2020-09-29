14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
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14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü

29.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:13

İzmir'de, 14 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle gezerken kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak istedi. Bu esnada hızlanan çocuk park halindeki kamyonete çarparak kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayan çocuğun acılı ailesi şimdi, sokak köpeklerinin toplanmasını istiyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Farika ve İsmail Gürgen çiftinin iki çocuğundan biri olan Halilcan Gürgen, 20 Eylül Pazar günü bisikletiyle gezerken kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak istediği sırada park halindeki kamyonete çarparak yaşamını yitirdi.

"AĞZI BURNU KAN İÇİNDE KALMIŞTI"

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Farika Gürgen, "Halilcan, olayın yaşandığı gün, 'Anne, dışarı çıkıp bisiklet sürmek istiyorum' dedi. Evin yakınında 3 köpek bacağına yapışmış. Bana arkadaşı anlattı. Tek eliyle bisikleti sürerken okulun önünde başka bir köpek de önüne çıkmış. Korkup, park halindeki kamyonete çarpmış. Çevredekiler, ambulans çağırmış. Bergama Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Oğlumu, sedyede yatarken hastanede gördüm. Film çektiler, MR çekildi. Başı şişmişti. Ağzından burnundan kan geliyordu" dedi.

"BAŞKA ÇOCUKLAR GİTMESİN"

Oturdukları mahallede çok sayıda sokak köpeği olduğunu söyleyen Gürgen, sayıları her geçen gün artan köpeklerin vatandaşları rahatsız ettiğini ifade etti. Oğlu Halilcan'ın da sokak hayvanlarından şikayet ettiğini anlatan anne Farika Gürgen şöyle devam etti: "Burada sokak köpekleri çok oluyor. Her gün 7- 8 köpek görüyorum. Hatta oğlum 'Anne, bıktım artık bu köpeklerden. Belediyeye söyleyelim bunları toplasın' diyordu. Hatta köpeğin birinin kendisine musallat olduğunu ve ondan kurtulmak istediğini anlatıyordu. Bazen ben de pazar dönüşü sinsice peşime takılmasından rahatsız oluyordum. Belediye küpesini takıp, salıyor sokağa. Herkes şikayet ediyordu. Olan benim evladıma oldu. Başka çocuklar gitmesin. Bütün arkadaşları, gelip, benimle ağladı. Başka evlatlara bir şey olmasın."

"HAYVANLARA KARŞI DEĞİLİZ"

Halilcan Gürgen'in dayısı Yasin Zengin (53) ise hayvanları sevdiklerini ancak denetim istediklerini söyledi. Zengin, "Hepimiz hayvanseveriz. Kimse hayvanlara karşı değil. Yetkiliyle konuştum. Sokak köpeklerini toplasalar bile en fazla 15 gün tutabildiklerini söyledi. Ama bizim çocuğumuz köpek nedeniyle öldü. 20 gündür aynı köpek peşindeydi. En azından onu alabilirlerdi. Halilcan hızla inerken pedal da çevirmiş korkusundan" dedi.

14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
14 yaşındaki Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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