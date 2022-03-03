Halil Şıvgın kimdir? Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın kaç yaşında, nereli?

Halil Şıvgın kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Halil Şıvgın 1950 yılında Altındağ, Ankara'da dünyaya geldi. Türk siyasetçi olan Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Halil Şıvgın kimdir? Halil Şıvgın kaç yaşında, nereli?

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

Serbest avukatlık yaptı, ticaretle uğraştı ve Anavatan Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. TBMM XVII., XVIII. ve XIX. Dönem Ankara milletvekili oldu. 46. Hükûmette Sağlık ve Sosyal Yardım, 47. Hükûmette ise Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Uzun süre Turgut Özal'ın partideki yardımcısı olarak görev aldı. TBMM AET komisyon üyeliği, Türk-Çin Dostluk Grubu Başkanlığı, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. 20 Mayıs 1983-1 Aralık 1992'ye kadar partinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. Bu tarihte bir grup arkadaşıyla, Turgut Özal'ı desteklemek amacıyla kurucusu olduğu Anavatan Partisi'nden ayrıldı.

Parlamento Üyeliği görevine bir süre bağımsız olarak devam etti. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Bu partinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 24 Aralık 1995 seçimleri öncesi partinin seçim stratejisi ve politik değerlendirmeler konusunda görüş farklılığı doğmuş olması nedeniyle bu partiden ayrıldı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi.

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