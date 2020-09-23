Halil Sezai soruşturması; Avukatlarından tutukluluğa itiraz
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Halil Sezai soruşturması; Avukatlarından tutukluluğa itiraz

23.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:06
Halil Sezai soruşturması; Avukatlarından tutukluluğa itiraz

Yüksel KOÇ / Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Yüksel KOÇ/ Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Tuzla'da geçtiğimiz hafta komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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