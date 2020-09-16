Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu görülüyor.

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darbettiği için karakolluk oldu. Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

"EZAN MI OKUYORSUN LAN SEN?"

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yayınlanan görüntülerle ilgili 67 yaşındaki mağdur adam "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.