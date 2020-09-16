Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu görülüyor.

16.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:41

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darbettiği için karakolluk oldu. Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

"EZAN MI OKUYORSUN LAN SEN?"

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yayınlanan görüntülerle ilgili 67 yaşındaki mağdur adam "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

İKİ KİŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

ÜNLÜ YÖNETMEN DE İFADE VERDİ

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları (13)
CİCİ KIZ: NE DEMEK SERBEST BIRAKMAK YA ADAMI NASIL DÖVMÜŞ !!! ADALET NE ZAMAN TÜRKİYE''YE UĞRIYACAK
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ALİ: Türkiye de bir kişiyi öldüresiye döv . Yeter ki '''' hayati tehlikesi var '''' raporu verilmesin , kişi elini kolunu sallayarak karakoldan ayrılıyor . Böyle bir durumda ne mi yapılacak ? Darp edilen kişi kaç gün rapor almışsa , darp eden kişiyi en az 2 katı süreyle ilk mahkemeye kadar içeride yatıracaksın . Bakın o zaman birisini dövmeden önce kişiler 2 defa düşünmek zorunda kalıyor mu kalmıyor mu ? Kaldı ki bre it 67 yaşında değil yaşıtın birine böyle bir şey yapabilir misin ?
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FIRAT: Atın cezaevine. Yaşlıya da saygı kalmamış
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