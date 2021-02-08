Halil Sezai evleniyor! İşte müstakbel eşi
08.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:51
SON DAKİKA... Geçtiğimiz yıl komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile yaklaşık 1.5 ay tutuklu kalan ve geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılan Halil Sezai evleniyor. İşte Sezai'nin müstakbel eşi...
Cezaevinden çıktıktan sonra Melike Beşli ile aşk fotoğrafını paylaşan Sezai, geçtiğimiz Çarşamba günü sevgilisine evde romantik bir sürpriz hazırlayıp evlenme teklifi etmişti.
'NİKAHIMIZ VAR'
Teklifi düşünmeden kabul eden Melike Beşli'nin yakın çevresine, "Yakın zamanda nikahımız var" dediği öğrenilmişti.HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ Melike Beşli, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile Halil Sezai'nin evlilik teklifini kabul ettiğini açıkladı.
Kaynak: Snob Magazin