Halil Sezai evleniyor! İşte müstakbel eşi

SON DAKİKA... Geçtiğimiz yıl komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile yaklaşık 1.5 ay tutuklu kalan ve geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılan Halil Sezai evleniyor. İşte Sezai'nin müstakbel eşi...