Halil Kayıkçı kimdir? Halil Kayıkçı uzaya gitti mi?
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Halil Kayıkçı kimdir? Halil Kayıkçı uzaya gitti mi?

10.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:45
Halil Kayıkçı kimdir? Halil Kayıkçı uzaya gitti mi?

Katıldığı TV programlarında ve okul/üniversite söyleşilerinde kendini astronot olarak tanıtan Halil Kayıkçı'nın, tüm bu gerçeklere rağmen iddiasından vazgeçmedi. Peki, Halil Kayıkçı kimdir? Halil Kayıkçı uzaya gitti mi? Uzaya çıkacak ilk Türk 'astronot' olarak nitelendirilen Halil Kayıkçı'nın hayatı

Hayal olan uzay seyahatleri başlıyor... Bir kampanyaya katılarak Apollo Uzay Akademisi'ne kabul edilen ve uzaya gidecek 23 kişi arasında yer alan Halil Kayıkçı, en genç Türk astronot adayı olarak iddia edilen Halil Kayıkçı kimdir? Halil Kayıkçı uzaya gitti mi?

HALİL KAYIKÇI KİMDİR?

Halil Kayıkçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü'nde okuyor. Boş vakitlerinde babasının Dolapdere'deki cansız manken dükkanında çalışıyor.

HALİL KAYIKÇI UZAYA GİTTİ Mİ?

Halil Kayıkçı'nın uzaya giden ya da gidecek ilk Türk değil.

Halil Kayıkçı'nın astronot olduğuna yönelik iddiaların tamamı kendi söylemlerine dayanmaktadır. Katıldığı programlarda astronot tulumuna benzer bir kıyafet giyen Kayıkçı'nın bir astronot olduğuna ya da uzaya gideceğine dair kendi ifadeleri dışında herhangi bir kaynak bulunmamaktadır.

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