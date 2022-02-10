Halil Falyalı suikastiyle ilgili detaylar kan dondurdu! Araç bozuldu bahanesiyle durdurup 16 kurşunla yaralamışlar

Sedat Peker'in videolarında adı geçen kumarhane işletmecisi Kktc'li Halil Falyalı, önceki gece uğradığı silahlı saldırıda şoförü ile birlikte öldürüldü. Falyalı'nın cenazesinin bugün İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtilirken; cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre cinayet saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Halil Falyalı 2 araçla evine gidiyordu. Öndeki cipte kendisi ve şoförü/koruması Murat Demirtaş, arkadaki zırhlı araçta ise Falyalı'nın eşi ve 3 çocuğu bulunuyordu.

16 KURŞUN İSABET ETTİ

Halil Falyalı, Çatalköy'de yolun daraldığı noktada saldırıya uğradı. Katiller kalaşnikof silahlarla Halil Falyalı ve korumasının içinde bulunduğu aracı ateş altına aldı. Koruma Murat Demirtaş olay yerinde öldü. Vücuduna 16 kurşun isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Halil Falyalı burada hayatını kaybetti. Olay yerinde 40'a yakın boş kovan bulundu. Ateş açılan arabanın arkasında seyreden Falyalı'nın eşi ve çocukları ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

ARAÇ BOZULMUŞ GİBİ YAPMIŞLAR

Görgü tanıklarının iddiasına göre; katiller araç bozulmuş gibi yaparak daralan yolu kapattı. Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araç bölgeye gelince mecburen durmak zorunda kaldı. Halil Falyalı'nın koruması/şoförü Murat Demirtaş araçtan inip durumu kontrol etmek isteyince silahlar patladı. Önce Demirtaş vuruldu. Aracından çıkıp müdahale etmek isteyen Halil Falyalı da kurşunların hedefi oldu. İki ismin de yere yığıldığını gören katiller kayıplara karıştı.

İSTANBUL'DA DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından tüm birimler harekete geçti. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, katillerin saldırıyı kiralık araçla gerçekleştirdiği belirlendi. Aracı kullandığı iddia edilen Ömer Tunç yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin, KKTC polisinden gelen talep doğrultusunda İstanbul'da 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır" denildi. KKTC basınında katillerin sürat teknesiyle Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. Ancak hem Türkiye, hem de KKTC güvenlik kaynaklarından; böyle bir durumun söz konusu olmadığı, cinayet sonrasında denizde öyle bir hareketlilik tespit edilmediği, hava şartlarının da buna uygun olmadığı belirtildi.

Halil Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gelişmeler KKTC Cumhurbaşkanlığında görüşüldü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki çevrim içi görüşmeye, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan katıldı. Saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, soruşturma hakkında istişarelerde bulundu.

"ŞANTAJ ARŞİVİ" OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

En son firari suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı Falyalı, 2009'daki bir uyuştucu operasyonunda tutuklanmış, sonra serbest kalmıştı. Ekim 2021'de "darp", "soygun" ve "zorla alıkoyma" suçlamalarından tutuklu yargılanan Falyalı, şantaj kasetleriyle de gündem oldu. Yasadışı sanal bahisten tutuklanmasının ardından bazı siyasetçilerin şantaj kasetleri yayınlanmış, görüntüleri Falyalı'nın servis ettiği öne sürülmüştü.

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