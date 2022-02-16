Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden 3'ü hakkında daha önce gözaltı süresi uzatılırken, 13 Şubat'ta yakalanan 2 zanlı için de ek gözaltı süresi alındı.

Gözaltı süresi henüz dolmayan şüpheliyle birlikte 6 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Olay

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde aracında 8 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Halil Falyalı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta 3 şüpheli, 13 Şubat'ta da 3 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Gözaltı, Kıbrıs, Güncel, Haberler

title