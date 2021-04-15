"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum gününde anılıyor
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"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum gününde anılıyor

'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum gününde anılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

"Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, 131'nci doğum gününde Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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"Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, 131'nci doğum gününde Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bodrum Deniz Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kabaağaçlı'yı, diktiği okaliptüs ağacının altında anmaktan heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'u ilk gördüğü yere seyir terası yaptıklarını belirten Aras, yarın buranın açılışını yapacaklarını, Türkkuyusu Caddesi'nde de Bodrum'un karakteristik binalarından bir tanesini yakın bir sürede "Halikarnas Balıkçısı Bodrum Belgeliği" olarak faaliyete geçireceklerini belirtti.

Aras, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 2023 yılındaki 50'inci ölüm yıl dönümünün UNESCO tarafından anılması için hazırlanan başvuru metni ile odalar ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin başvuruyu destekleme amacıyla hazırladığı referans mektubunu da kamuoyuyla paylaştı.

Program kapmasında, Deniz Müzesi'nde "Bab-ı Ali Ressamı Cevat Şakir" sergisi ve Kumbahçe Mahallesi'nde Cevat Şakir Kabaağaçlı heykelinin açılışı yapıldı.

Kabaağaçlı'yı anma etkinlikleri ilçede yarın da devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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