Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada

Halide Tülay Demirsöz kimdir? Halide Tülay Demirsöz kç yaşında, nereli, mesleği ne?

Halide Tülay Demirsöz kimdir? Halide Tülay Demirsöz kç yaşında, nereli, mesleği ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halide Tülay Demirsöz kimdir? sorusu Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberi akabinde gündeme geldi. Peki, Halide Tülay Demirsöz kimdir? Halide Tülay Demirsöz kç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Önder'in eşi ve çocukları araştırılırken "Sırrı Süreyya Önder eşi Halide Tülay Demirsöz kimdir?" merak edildi.

HALİDE TÜLAY DEMİRSÖZ KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder'in eşi, 1991 yılında hayatını birleştirdiği Halide Tülay Demirsöz'dür. Bu evlilik, Önder'in cezaevi süreci ve siyasi mücadelesiyle paralel yürüyen zorlu bir döneme denk gelmiştir.

Ceren Önder, günümüzde edebi kimliğiyle tanınan, "Ayıp Payı" adlı şiir kitabının yazarıdır. Babasının siyasi mücadelesinde onu yalnız bırakmayan Ceren Önder'in sosyal medya üzerinden verdiği destek mesajları da geniş kitlelerce bilinmektedir. Bu yönüyle, Sırrı Süreyya Önder'in eşi ve kızı, onun siyasi ve insani yönünü tamamlayan önemli figürler arasında yer alır.

Ancak bir süre sonra Sırrı Süreyya Önder'in eşi Halide Tülay Demirsöz ile olan evliliği sona ermiştir.

Halide Tülay Demirsöz hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sırrı Süreyya Önder ile 1991 yılında evlenen Halide Tülay Demirsöz, bu evlilikten Ceren Önder adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ancak çiftin evlilikleri uzun sürmemiş ve boşanmışlardır. Halide Tülay Demirsöz'ün hayatına dair çok bir bilgi bulunmamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Davutoğlu'na canlı yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na Canlı yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı

Özgür Özel'e saldıran caninin yalanı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.