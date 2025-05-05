Halide Tülay Demirsöz kimdir? Halide Tülay Demirsöz kç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Önder'in eşi ve çocukları araştırılırken "Sırrı Süreyya Önder eşi Halide Tülay Demirsöz kimdir?" merak edildi.

HALİDE TÜLAY DEMİRSÖZ KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder'in eşi, 1991 yılında hayatını birleştirdiği Halide Tülay Demirsöz'dür. Bu evlilik, Önder'in cezaevi süreci ve siyasi mücadelesiyle paralel yürüyen zorlu bir döneme denk gelmiştir.

Ceren Önder, günümüzde edebi kimliğiyle tanınan, "Ayıp Payı" adlı şiir kitabının yazarıdır. Babasının siyasi mücadelesinde onu yalnız bırakmayan Ceren Önder'in sosyal medya üzerinden verdiği destek mesajları da geniş kitlelerce bilinmektedir. Bu yönüyle, Sırrı Süreyya Önder'in eşi ve kızı, onun siyasi ve insani yönünü tamamlayan önemli figürler arasında yer alır.

Ancak bir süre sonra Sırrı Süreyya Önder'in eşi Halide Tülay Demirsöz ile olan evliliği sona ermiştir.

Halide Tülay Demirsöz hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sırrı Süreyya Önder ile 1991 yılında evlenen Halide Tülay Demirsöz, bu evlilikten Ceren Önder adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ancak çiftin evlilikleri uzun sürmemiş ve boşanmışlardır. Halide Tülay Demirsöz'ün hayatına dair çok bir bilgi bulunmamaktadır.