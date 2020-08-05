Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı duyurdu! Halı sahalar açıldı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara veren işletmeler arasında halı sahalar da yer alıyordu. Normalleşma kapsamında eskiye dönemeyen halı sahaların açılacağı tarih merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı halı sahaların açılmasına yönelik açıklamada bulundu.

Halı sahalar faaliyete geçecek mi? İçişleri Bakanlığı, halı sahaların açıldığına yönelik haberlere istinaden açıklama yaptı ve halı sahaların açılması için rehber hazırlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, asılsız haberlere açıklık getirdi.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Basında yer alan bazı haberlerde 4 Ağustos tarihinde halı sahaların açılacağı bilgisinin doğru olmadığı İçişleri Bakanlığınca yapılan duyuruda yer aldı. Yapılan açıklamada:

"Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanu'nun 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.