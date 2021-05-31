Halı sahalar açıldı mı? 1 Haziran sonrası halı sahalar açık mı olacak, kaçta kapanacak? Halı sahaların çalışma saatleri ne zaman?

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Halı sahalar açıldı mı? 1 Haziran sonrası halı sahalar açık mı olacak? Halı sahaların çalışma saatleri ne zaman? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, halı sahalar açık mı? Halı sahalar kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek" dedi. Peki, Halı sahalar açıldı mı? 1 Haziran sonrası halı sahalar açık mı olacak? Halı sahaların çalışma saatleri ne zaman?

HALI SAHALAR AÇILDI MI?

Yapılan açıklamalara göre:

"Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecek. Diğer iş yerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecek."

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ GÜNCELLENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuştu. Alınan normalleşme kararları kapsamında; haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

TÜM NORMALLEŞME KARARLARI