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Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Ali Sarı, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Ali Sarı, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye güvenliklik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nizip Belediyesi personeli olan Ali Sarı, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynadığı esnadı bir pozisyon sonrasında bir anda yere yığıldı. Durumu gören arkadaşlarının yardımına koştuğu ve ilk müdahalesini yaptığı Sarı, arkadaşları tarafından uzun süre yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Sarı, Nizip Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından çok sevdiği Fenerbahçe formasıyla toprağa verildi.

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada

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