Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
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Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama

24.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:13

Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama Aksaray'da halı atölyesinden halı çalmak isteyen 4 şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da halı atölyesinden halı çalmak isteyen 4 şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, Aksaray'ın Sultanhanı İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde bir halı atölyesinde hırsız olduğu ihbarı alan Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek belirlenen halı atölyesine intikal etti. Burada hırsızların atölye içerisinde olduğunu gören ekipler hırsızların kaçmaması için atölye bölgesini adeta abluka altına aldı. Ardından halı atölyesine operasyon düzenleyen ekipler Mustafa K., Abbas Ş. (35), Tuğrul T. ve Koray A. isimli şüphelileri atölye içerisinde suçüstü yakaladı. Şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Kayseri ilinden Aksaray'a hırsızlık yapmak için geldikleri öğrenildi.

Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama
Halı hırsızları operasyonla suçüstü yakalandı: 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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