Halfeti'nin endemik bitkisi "karagül" tescillendi
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Halfeti'nin endemik bitkisi "karagül" tescillendi

17.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:35
Halfeti'nin endemik bitkisi

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagüle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagüle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Halfeti Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kendine özgü rengi ve kokusunu, yetiştiği topraktan alan karagülün tescillenmesi için Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın girişimleriyle 18 Eylül 2019'da başvuru yapıldı.

Filmlere, dizilere konu olan ve yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretilen karagüle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Albayrak, ilçenin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, Halfeti'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Karagül'ün ilçe için çok önemli olduğuna değinen Albayrak, "Karagülümüz ilçemize gelen tüm konuklarımızın ilgisini çekiyor. Kendine özgü koku ve görünümünü yetiştiği topraktan alıyor. Karagülden reçel, lokum, parfüm, kolonya, çikolata, sabun ve krem gibi ürünler üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, tescil sürecinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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