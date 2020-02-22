Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu
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Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, toplu taşıma aracı firma yetkilileriyle bir araya geldi.

22.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:36
Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu

Kaymakamı Selami Korkutata, toplu taşıma aracı firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantı Salonunda düzenlenen buluşmada konuşan Kaymakam Korkutata, kazaları önlemenin önemine değindi.

Kazaların en düşük seviyeye indirilmesi için çalıştıklarını anlatan Korkutata, trafik düzenleme, denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyeceklerini belirtti.

Toplantıya, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan, Emniyet Müdürü Murat Dere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir ve toplu taşıma firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA
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