Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu

22.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:36

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, toplu taşıma aracı firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen buluşmada konuşan Kaymakam Korkutata, kazaları önlemenin önemine değindi.

Kazaların en düşük seviyeye indirilmesi için çalıştıklarını anlatan Korkutata, trafik düzenleme, denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyeceklerini belirtti.

Toplantıya, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan, Emniyet Müdürü Murat Dere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir ve toplu taşıma firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA