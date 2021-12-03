Half Life 3 neden çıkmıyor? Half Life 3 ne zaman çıkacak? Half Life 3'ün hikayesi!

IGN'in daha öncelerde yayınladığı bir röportaja göre Valve, Half Life 3'ün neden çıkmadığını itiraf etmişti. Valve, Half Life 2'yi geliştirirken source grafik motorunu da aynı anda geliştirmeye başladılar. Geliştirme işi başladıktan sonra hem bir oyunu geliştirmek hem de grafik motoru geliştirmekte zorlandılar. Bu nedenle Half Life 2'nin çıkması ise 6 yıl sürdü.

YENİ OYUN YERİNE HALF LIFE 2 EPISODE'LAR ÇIKTI

Valve, Half Life 2'yi çıkardıktan uzun bir süre sonra yeni bir oyun geliştirmeyince Half Life 2 için episode'lar geliştirmeye başladı fakat episode'lar da Valve'ın istediği gibi gitmedi. Half Life 2'nin episode'ları da Half Life 2'nin devam niteliğinde değil yeni bir oyun tadında çıkmaya başladıı

HALF LIFE 2 EPISODE 3

Valve, episode işlerini istediği gibi yürütemeyince episode 3'ün yapımını durdurdular ve source grafik 2 moturuna yöneldiler. Daha öncelerinde de Half Life 2 ve source motoruna geliştirmek isteyince zorlandıklarını hatırlanan Valve bu fikirden de vazgeçip önce source grafik 2 motorunu geliştirmeye koyuldular.

2016 yılında source grafik 2 motorunu tamamen bitirdikten sonra ise Half Life Alyx'i geliştirmeye başladılar. Valve, Half Life Alyx için, "Source grafik 2 motorunun sadece yüzeyini gördünüz." diyerek Half Life 3 ümitleri artmaya başladı.

HALF LIFE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Valve, Half Life 3'ü çıkarmak için daha iyi bir vakit bekliyor. Half Life 3'ün hala piyasaya sürülmemesindeki sebep grafik motorunun uzun sürede geliştirilmiş olmasındadır. Valve, oyuncuları Half Life 3 için bu kadar beklettikten sonra daha iyi bir oyun vaat edebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duymaktadır. Önümüzdeki yıllarda yeni source grafik motoru ile Half Life 3'ün çıkışını duyabiliriz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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