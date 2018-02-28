Esad'dan Hain Plan: Tutukluları Serbest Bırakıp PKK'ya Gönderiyor

Halep eski Savcısı Enver Mecni, Esad'ın serbest bıraktığı binlerce tutuklunun istihbarat örgütleri eliyle PKK ve DEAŞ'a yerleştirildiğini söyledi.

"70 KİŞİ ÜST DÜZEY YAPILANMADA"

Mecni, 2011'de iç savaşın başlamasıyla bu suçluların bilinçli olarak serbest bırakıldığını belirtti. Başta DEAŞ ve PKK olmak üzere Suriye'de savaşan tüm terör unsurlarının Sidnaya, Adra ve Tedmur gibi hapishanelerde bir tür eğitimden geçirildiğini anlatan Mecni, şu anki PKK üst düzey yapılanmasından 70 kişinin de Esad rejiminin salıverdiği isimler olduğunu kaydetti.

"13 BİNDEN FAZLA TERÖRİST SERBEST BIRAKILDI"

"Tedmur, Sidnaya, Adra ve Hama gibi cezaevlerinden 13 binden fazla terörist serbest bırakıldı. 2011-2012 döneminde salıverilenlerin tamamı Muhaberat eliyle terör örgütlerine yerleştirildi ve bu konuda ABD'nin Irak'taki Ebu Gureyb modeli örnek alındı" diyen Mecni 30 bin kişiye de işkence yapıldığını dile getirdi.

(Kaynak:Yeni Şafak)