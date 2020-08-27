Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi
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Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi

Antalya'da seyir halindeki aracın motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Yakınlarını dışarı çıkararak itfaiye ve polis ekiplerine haber veren sürücü, halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi.

27.08.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:18

Antalya'da seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracını durdurarak ekiplere haber veren sürücü, ihtiyaç kredisiyle aldığı ve halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi.

ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNDEN BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, saat 16.30 sırasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Hastanede akrabalarının tahlilini yaptıran İbrahim Alagöz 07 KCE 16 plakalı otomobiliyle yola çıktığı sırada aracın motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Hemen aracındaki gaz bağlantılarını kesen Alagöz, yakınlarını dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tüm motor kısmını sardı.

Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye gelinceye kadar yangına hastanenin özel güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri alevleri söndürmeyi başardı. İtfaiye ekipleri de yanan aracın tüm bağlantılarını kesip soğutma işlemi yaptı. Yangını etraftaki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından otomobil, çekici yardımıyla çekildi. Söndürme ve soğutma çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İbrahim Alagöz ise soğutma çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Alagöz'ün, aracını 9 ay önce ihtiyaç kredisi ile aldığı ve daha borcunu bitirmediği öğrenildi.

Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi

"İHTİYAÇ KREDİSİ İLE ALDIM, DAHA BORCU BİTMEDİ"

İbrahim Alagöz, havanın sıcak olmasından aracının yandığını düşünerek, "Uzun yol falan yapmadım. Hastaneye tahlil vermeye geldik. Tahlilin ardından giderken başımı abu iş geldi. Daha aracın parasını bile ödemedik. İhtiyaç kredisi ile aracı aldım, 4 taksitini ancak ödedim. Geçtiğimiz kasım ayında evlendik. Borçla bu arabayı aldık. O dönemde 30 bin liraya almıştım. 15 bin TL kredi çekmiştim hepsi gitti. Şu an değeri aracımın 60 bin liraydı ama gitti. Allah daha kötüsünden esirgesin. Allah'tan acilin önünde olmadı. İnsanın malı yanarken kendisi hiç düşünmüyor" dedi.

Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi

Kaynak: İHA

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