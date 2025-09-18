Halef dizisi gerçek hikaye mi, kurgu mu, kitaptan uyarlama mı?

Yeni sezona damgasını vurması beklenen projelerden "Halef: Köklerin Çağrısı", yayımlanan ilk afişiyle gündeme oturdu. Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı afişte, merkezdeki Serhat karakterinin iki kadın arasında kalmış hâli dikkat çekiyor. Bu görsel, dizinin temel çatışmasına dair önemli ipuçları verirken; Urfa'nın tarihi dokusu ve mistik atmosferi de afişe derinlik katarak izleyiciyi hikâyenin büyülü dünyasına davet ediyor.

HALEF DİZİSİ KONUSU

Halef: Köklerin Çağrısı, İstanbul'da başarılı bir cerrah olarak hayatına devam eden Serhat'ın, uzun yıllar sonra doğduğu topraklar olan Urfa'ya dönmek zorunda kalmasıyla başlıyor. Bu dönüş, Serhat'ı hem geçmişte kalan aile sırlarıyla hem de yıllardır süren bir kan davasının ağırlığıyla yüz yüze getiriyor.

İstanbul'daki eşi Melek ile ailesinin baskısıyla dini nikâhla evlendiği Yıldız arasında kalan Serhat, kendi vicdanıyla ailesinin beklentileri arasında sıkışıp kalıyor. Dizi; modern dünyanın bireyselleşen yapısı ile geleneksel değerlerin yüklediği sorumluluklar arasındaki çatışmayı, özgürlük arzusu ile aile bağlılığı arasındaki mücadeleyi derinlemesine işliyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI UYARLAMA MI?

Halef: Köklerin Çağrısı, herhangi bir kitap, roman ya da başka bir yapımdan uyarlanmamış olup tamamen özgün bir hikâyeye dayanıyor. Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği ve senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı dizi; köklere dönüş, geçmişle yüzleşme ve bireyin kendi kaderiyle hesaplaşması gibi temalar etrafında şekilleniyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmenliğini yaptığı, Ercan Uğur'un senaryosunu yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı, deneyimli ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz bulunurken; onlara Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.