Hale Başak Çağlar kimdir? Hale Başak Çağlar kaç yaşında, nereli? Hale Başak Çağlar hayatı ve biyografisi!

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HALE BAŞAK ÇAĞLAR KİMDİR?

Hale Başak Çağlar 29 Mart 1975 Ankara doğumludur. İlk ve orta öğrenimini 1981-1992 yılları arasında TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. 1992-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlamış, 1998-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini "Memede akut deri ve pulmoner radyasyon toksisiteleri" başlıklı tezi ile tamamlamıştır. adjuvan ortamda radyoterapi ile tedavi edilen kanser hastaları". 2003 yılında Brakiterapi Ünitesi/ Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı/ Tıp Fakültesi/ Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştı; 2003-2009 yılları arasında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı/ Tıp Fakültesi/ Marmara Üniversitesi'nde; 2006-2007 yılları arasında Harvard Joint Committee/ Dana Farber Cancer Institute/ Brigham and Maternity Hospital, Harvard University'de. 2008-2010 yılları arasında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı/ Tıp Fakültesi/ Marmara Üniversitesi, 2010-2013 yılları arasında Tıp Fakültesi/ Acıbadem Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı/ Tıp Fakültesi/ Medipol Üniversitesi'nde Başkan ve Program Direktörü olarak görev yaparken, 2017 yılına kadar Başkan, Program Direktörü ve Profesör olarak görev yaptı. 2017 yılında merkezde bulunan Prof. Dr. Çağlar, o tarihten bu yana radyasyon onkolojisi uzmanı ve radyasyon onkolojisi direktörü olarak görevine devam etmektedir.

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