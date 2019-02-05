MHP Aydın Nazilli İlçesi Belediye Başkan Adayı Haldun Haluk Alıcık Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Aydın Nazilli İlçesi Belediye Başkan adayı belirlendi. Aydın Nazilli İlçesi Belediye Başkan adayı Haldun Haluk Alıcık kimdir?

HALDUN HALUK ALICIK KİMDİR?

Başkan adayı Alıcık, 13 Temmuz 1966 tarihinde Nazilli'de dünyaya geldi. Eğitimine Nazilli Turan İlkokulu'nda başlayarak, ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda tamamladı. 1985 yılında Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. 1988 yılında Aydın Devlet Hastanesine atandı.

2 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

İzmir 70. Yıl Eğitim Enstitüsü'nde hem çalıştı hem okudu. 1996 yılında Çankırı Ilgaz Meslek Lisesi'nde öğretmen olarak çalıştı. 1997 yılında Nazilli Sağlık Meslek Lisesi'ne atandı. 2007 yılına kadar Nazilli Sağlık Meslek Lisesi'nde müdürlüğün yanı sıra Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hastane Müdürü olarak çalıştı. 2007 yılında 5. Sıra Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti. Seçimin ardından Çine 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi'nde öğretmen olarak göreve başladı. 2008 yılında Nazilli Sağlık Meslek Lisesi'ne Öğretmen olarak atandı. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri için istifa etti ve Nazilli Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den tekrar belediye başkanı seçildi.

NAZİLLİ BOKS İHTİSAS KULÜBÜ BAŞKANLIĞI YAPIYOR

Haluk Alıcık; Nazilli Asılsız Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği Başkanlığı, Nazilli Belediyespor Onursal Başkanlığı, Yıldızgücüspor Başkanlığı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Nazilli Boks İhtisas Kulübü Başkanlığı, Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon Üyeliği ve Sayokan Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanlığı görevlerini yerine getiriyor.