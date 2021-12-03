Haldun Dormen'e sürpriz bir kutlama!

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Bültenler) - Tiyatronun yaşayan efsanelerinden, duayen sanatçı Haldun Dormen'in onursal başkanlığını sürdürdüğü "Dormen Akademi" bir süredir prova ve eğitim çalışmalarını Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapıyordu. Ataşehir Belediyesi de düzenlediği sürpriz bir organizasyon ile Haldun Dormen'in adını çok amaçlı tiyatro salonuna vererek ölümsüzleştirmek istedi.

Haldun Dormen önderliğinde 2019-2020 yılında açılan Dormen Akademi, geleneksel oyunculuk yöntemlerini kullanarak, sıkıştırılmış bir konservatuvar eğitimi veriyor. Bünyesinde Müzikal Tiyatro Atölyesi de bulunduran akademi bir süredir MSKM'de hizmet vererek, geleceğin tiyatrocularını yetiştiriyor.

Dormen, müzikalden oyunculuğa ve genel kültüre kadar uzanan bilgi, birikim ve tecrübesini öğrencilerine aktarmak amacıyla prova çalışmalarına geldiği sırada MSKM çalışanları ve Dormen Akademi öğrencileri kendisine bir sürpriz yaptı.

Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, müziklerini ise Cemal Reşit Rey'in bestelediği, Türkiye'nin en çok sahnelenen müzikal tiyatro oyunlarından "Lüküs Hayat" operetinin müziğini seslendirerek Haldun Dormen'i kapıda karşıladılar. Dormen Lüküs Hayat müziğini, öğrencileri ve MSKM çalışanlarıyla birlikte söyledi.

Kendisi için özel hazırlanan pastayı kesen Haldun Dormen, şaşkınlığını ve heyecanını gizleyemedi. Dormen, "Salgın nedeniyle ara verdiğimiz tiyatrolara yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ataşehir Belediyesi bizlere burada provalarımızı yapmamız için imkân sağlıyor. Yaşarken adımın bir sahneye verilmesinden büyük onur ve mutluluk duydum. Hiç beklemediğim ve beni çok mutlu eden bu sürpriz için tüm Ataşehir Belediyesi ailesine ve Başkan İlgezdi'ye çok teşekkür ediyorum. Bir sanatçı için adının bir tiyatro sahnesine verilmesinden daha güzel bir şey olamaz. Ataşehir benim için hep çok özel bir yer olacak" dedi.

Dormen , "Akademi adıyla bir eğitim kurumunun hayata geçişi benim için gerçekten önemli.

Ataşehir Belediyesi'ne de burada öğrencilerimle birlikte çalışmamıza imkânı sağlıkları için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle Mustafa Saffet Kültür Merkezi bizleri hep çok mutlu etti. Türkiye'de bu kadar rahat ve titiz bakılan bir Kültür Merkezi olduğu için çok şanslıyız" diye konuştu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ataşehir'de kültür ve sanat bizim olmazsa olmazımızdır. Her zaman sanatı ve sanatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ataşehir'de usta sanatçımız Haldun Dormen'ı, kültür ve sanatın merkezinde yaşatmak istedik. Türk tiyatro tarihi Haldun Dormen'in adı geçmeden yazılamaz. Değerli ustamıza vefa boynumuzun borcudur" açıklamasında bulundu.

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