Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti
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Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti

05.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:42
Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti

Rusya'da maddi sıkıntıdaki bir anne, 7 yaşındaki kızını halasının yanına gönderdi. 6 ay sonra kolunu hissetmediği şikayetiyle hastaneye gelen küçük kızın kangren olduğu öğrenildi. Doktorların şikayeti sonucu gözaltına alınan hala, kızı her hatasında dövdüğünü ve kolunu kırdığını itiraf ederken, talihsiz kızın bir kolu kurtarılamadı.

7 yaşındaki Aisha Azhygova'nın annesi, maddi sıkıntılar yaşayınca, kızını birkaç aylığına halasının yanına gönderdi. Halasının yanında kalan küçük Aisha'nın geçen temmuz ayında kolu aşırı derecede şişmeye başladı. Şişilikle başa çıkayaman hala, küçük kızı hastaneye götürdü.

Halası tarafından 6 ay boyunca dövülüp uzvu kırıldı! Kangren olan küçük kızın kollarından biri kurtarılamadı

KANGREN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastanede, küçük kızın kollarının kangren olduğu tespit edildi. Doktorlar, Aisha'nın durumundan şüphelenince durumu polise bildirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan hala Ganieva, ifadesinde 6 aydır Aisha'ya her hatasında şiddet uyguladığını kabul etti.

DÖVÜP KOLLARINI KIRMIŞ

Korkunç hala itirafında küçük kızı dövdüğünü, kolunu kırdığını ve kollarındaki his kaybolduktan birkaç gün sonra hastaneye götürdüğünü kabul etti.

Yaşanan olaylardan dolayı dehşete düşen Aisha'nın annesi, küçük kızı halasının yanına gönderdiği için çok pişman olduğunu söyledi.

Halası tarafından 6 ay boyunca dövüldüğü için kangren olan küçük kızın kolu kurtarılamadı

BİR KOLU KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kızın kolu kurtarılamayarak ampute edildi.

Küçük kızın annesi, "Uzmanlar, Aisha'nın iyileşmesi için yıllarca rehabilitasyonda kalması gerektiğini söylüyor" ifadeleri ile acısını dile getirdi. Acımasız hala, 1 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Halası tarafından 6 ay boyunca dövülüp uzvu kırıldı! Kangren olan küçük kızın kollarından biri kurtarılamadı
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