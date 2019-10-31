Halaçoğlu: 'Ermeni Tasarısı Kesinlikle Suriye ile İlgili'

31.10.2019 09:46

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde Salı günü kabul edilen "Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit" başlıklı karar tasarısının siyasi bir karar olduğunu belirterek, bunun Suriye'deki gelişmelerle ilgili olduğunu söyledi