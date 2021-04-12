Hal Hal şarkı sözleri! Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hal Hal şarkı sözleri! Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri!

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
Hal Hal şarkı sözleri! Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ayağında gümüş, hal hal, Ayağında gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, Yavru ceylan gibi kaçar, Seke seke, çaydan geçer, Nazo gelin ayağına takar, Hal hal şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Hal Hal şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ayağında gümüş, hal hal, Ayağında gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, Yavru ceylan gibi kaçar, Seke seke, çaydan geçer, Nazo gelin ayağına takar, Hal hal şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Hal Hal şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…

HAL HAL ŞARKI SÖZLERİ

Hal hal, hal hal, hal hal

Hal hal, hal hal

Hal hal

Akşam olup gün batınca

Dağlara hüzün çökünce

Lale sümbül boynunu eğip

Kurt kuzuya kem bakınca

Köye döner Nazo gelin

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Ayağında gümüş, hal hal

(Ayağında gümüş, hal hal)

İnce nakış gümüş, hal hal

(İnce nakış gümüş, hal hal)

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Hal hal, hal hal, hal hal, hal hal

Hal hal

Yedi köyün yiğitleri

Ağaları ve beyleri

Boşyere durmuş beklerler

Yaralıdır yürekleri

Gitti gelmez Nazo gelin

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Ayağında gümüş, hal hal

(Ayağında gümüş, hal hal)

İnce nakış gümüş, hal hal

(İnce nakış gümüş, hal hal)

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Vladimir Putin Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hal Hal şarkı sözleri! Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:17:19. #1.15#
title