Hal Hal şarkı sözleri! Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri!
Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ayağında gümüş, hal hal, Ayağında gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, Yavru ceylan gibi kaçar, Seke seke, çaydan geçer, Nazo gelin ayağına takar, Hal hal şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Hal Hal şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?
Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ayağında gümüş, hal hal, Ayağında gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, Yavru ceylan gibi kaçar, Seke seke, çaydan geçer, Nazo gelin ayağına takar, Hal hal şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Hal Hal şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…
HAL HAL ŞARKI SÖZLERİ
Hal hal, hal hal, hal hal
Hal hal, hal hal
Hal hal
Akşam olup gün batınca
Dağlara hüzün çökünce
Lale sümbül boynunu eğip
Kurt kuzuya kem bakınca
Köye döner Nazo gelin
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Ayağında gümüş, hal hal
(Ayağında gümüş, hal hal)
İnce nakış gümüş, hal hal
(İnce nakış gümüş, hal hal)
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Hal hal, hal hal, hal hal, hal hal
Hal hal
Yedi köyün yiğitleri
Ağaları ve beyleri
Boşyere durmuş beklerler
Yaralıdır yürekleri
Gitti gelmez Nazo gelin
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Ayağında gümüş, hal hal
(Ayağında gümüş, hal hal)
İnce nakış gümüş, hal hal
(İnce nakış gümüş, hal hal)
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke, çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
BARIŞ MANÇO KİMDİR?
Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.
Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.