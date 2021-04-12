Hal Hal şarkı sözleri! Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ayağında gümüş, hal hal, Ayağında gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, Yavru ceylan gibi kaçar, Seke seke, çaydan geçer, Nazo gelin ayağına takar, Hal hal şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Hal Hal şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Ayağında gümüş, hal hal, Ayağında gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, İnce nakış gümüş, hal hal, Yavru ceylan gibi kaçar, Seke seke, çaydan geçer, Nazo gelin ayağına takar, Hal hal şarkı sözleri tamamı nedir? Peki, Hal Hal şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Hal Hal şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…

HAL HAL ŞARKI SÖZLERİ

Hal hal, hal hal, hal hal

Hal hal, hal hal

Hal hal

Akşam olup gün batınca

Dağlara hüzün çökünce

Lale sümbül boynunu eğip

Kurt kuzuya kem bakınca

Köye döner Nazo gelin

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Ayağında gümüş, hal hal

(Ayağında gümüş, hal hal)

İnce nakış gümüş, hal hal

(İnce nakış gümüş, hal hal)

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Hal hal, hal hal, hal hal, hal hal

Hal hal

Yedi köyün yiğitleri

Ağaları ve beyleri

Boşyere durmuş beklerler

Yaralıdır yürekleri

Gitti gelmez Nazo gelin

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Ayağında gümüş, hal hal

(Ayağında gümüş, hal hal)

İnce nakış gümüş, hal hal

(İnce nakış gümüş, hal hal)

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Bir bakışı canlar yakar

Gülüşüne cihan değer

Nazo gelin ayağına takar

Hal hal

Yavru ceylan gibi kaçar

Seke seke, çaydan geçer

Nazo gelin ayağına takar

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.