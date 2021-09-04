HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da 7 farklı suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. ile uyuşturucu ve hırsızlıktan 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.T. yakalandı.

VAN'da 7 farklı suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. ile uyuşturucu ve hırsızlıktan 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.T. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçlarının da olduğu 7 farklı suçtan 14 yıl hapis cezası bulunan F.B. ile uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.T.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI
HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI
HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI
HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:43:56. #1.16#

title