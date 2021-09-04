HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI

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VAN'da 7 farklı suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. ile uyuşturucu ve hırsızlıktan 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.T. yakalandı.

VAN'da 7 farklı suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. ile uyuşturucu ve hırsızlıktan 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.T. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçlarının da olduğu 7 farklı suçtan 14 yıl hapis cezası bulunan F.B. ile uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.T.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı