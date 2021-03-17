Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı
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Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı

17.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:57

Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 74 farklı dolandırıcılık suçundan 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Parlar ve Tuba Parlar çifti, yakalanarak, gözaltına alındı.

Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı

BURSA - Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 74 farklı dolandırıcılık suçundan 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Parlar ve Tuba Parlar çifti, yakalanarak, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ve Sakarya'da, 74 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve haklarında 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hüseyin Parlar ve Tuba Parlar çiftinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube'ye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Parlar çiftinin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Takibe alınan çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Parlar çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 127 bin 500 TL adli para cezası da bulunan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı
Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı
Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı
Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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