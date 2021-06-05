Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir
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Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a yaptığı sert eleştiriler nedeniyle hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezden paylaşım yapan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir" dedi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da tecavüze uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermişti. Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya hapis istemiyle dava açmıştı Bir anda gündeme oturan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yeni bir teşekkür paylaşımı yaptı.

"KADINA ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"

Birçok ünlü ismin desteklediği Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Kendisine destek veren ünlü isimler hakkında da dava açılan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne ve destekleyen herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.

Ezgi Mola'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede 396 binden fazla beğeni aldı.

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Orhan'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Özür dilememiş ve müvekkilime gelecek on binlerce küfür ile tehdide zemin hazırlamıştır" sözlerine yer verdi.

Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Ezgi Mola'ya başta Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ile Selçuk Balcı başta olmak üzere çok sayıda isim destek verdi. Ancak Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek veren ünlü isimler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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