Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı

09.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:39
Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., trafik polislerinin uygulaması sırasında yakalandı.

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., trafik polislerinin uygulaması sırasında yakalandı. Jandarma ekipleri ise, aynı suçtan hapis cezası bulunan A.K.'yi saklandığı evde gözaltına alındı.

Üsküp beldesinde trafik polislerinin yaptığı kontrol sırasında durdurulan araçta bulunan 

A.B. hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi. A.B.,gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de FETÖ/PDY üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.'yi Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. A.B. ve A.K. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:42:58. #1.14#
title