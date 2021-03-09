Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı
09.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:39
KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., trafik polislerinin uygulaması sırasında yakalandı.
KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., trafik polislerinin uygulaması sırasında yakalandı. Jandarma ekipleri ise, aynı suçtan hapis cezası bulunan A.K.'yi saklandığı evde gözaltına alındı.
- Kırklareli
Üsküp beldesinde trafik polislerinin yaptığı kontrol sırasında durdurulan araçta bulunanA.B. hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi. A.B.,gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de FETÖ/PDY üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.'yi Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. A.B. ve A.K. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kırklareli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN