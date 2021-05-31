Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan firari noterde yakalandı

YOZGAT'ta, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari D.A.K., işlem yapmak için gittiği noterde yakalandı.