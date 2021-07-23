Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Hakkı Bulut, konuk olduğu bir programda fenomenlikten şarkıcılığa geçen Reynmen'in 35 yıl önce yaptığı Kızlar adlı şarkısının müziğini çaldığını iddia etti. MESAM'a durumu bildirdiğini söyleyen Bulut, "'Nasıl olsa Hakkı Bulut bunun farkına varmaz' diye düşünmüş ama ben yakaladım" dedi.

İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız, Son Mektup ve Kıskanıyorum gibi unutulmaz şarkıların sahibi Hakkı Bulut, Akşam TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Akşam Yıldızı programına konuk oldu. Hakkında merak edilen soruları cevaplayan sanatçı, Reynmen hakkında da şaşkına çeviren açıklamalar yaptı.

"REYNMEN BENİM MÜZİĞİMİ ALIP ÜZERİNE SÖZ YAZMIŞ"

Reynmen'in yıllar önce yaptığı Kızlar adlı şarkısının müziğini çaldığını söyleyen Bulut, şunları anlattı: "Popçu mudur, rockçı mıdır? bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor, bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne. 1986 yılında Nazlım albümünde "Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri..." şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış üzerine söz yazmış söylüyor. Bir de klip çekmiş yanına almış bir arkadaşını (LilBege) Arap Şeyhleri gibi giyinmişler kafalarını da sarmışlar, benim şarkımla dans ediyorlar."

Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim

"HAKKI BULUT BUNUN FARKINA VARMAZ DİYE DÜŞÜNMÜŞLER"

"Bana hiç haber de vermemişler. Düşündüm taşındım biraz da kaşındım 'ne yapsam' dedim şimdi mahkemeye versem kazanırım. Çünkü olduğu gibi benim müziğimi almış. Sonra baktım bu genci bir çok insan seviyor, 'mahkemeye gidersem o insanları da üzebilirim' diye düşündüm, sesimi çıkarmadım sadece MESAM bilim kuruluna bildirdim. Bakın bu arkadaş benim şarkımı almış fonda çalıyor, bir hata yapmıştır belki de bilmeden yapmıştır bunun aranjesini yapan kimse o da safmış 'Nasıl olsa Hakkı Bulut bunun farkına varmaz' diye düşünmüş."

"RAPOR BEKLİYORUM, REYNMEN'İN İŞİ ZOR"

"Reynmen sana sesleniyorum duydun mu ben bu kadar centilmenim" diyerek sözlerini sürdüren Hakkı Bulut, "Şimdi arayıp özür dilese de geç oldu, daha önce arayıp da 'Hakkı Abi bilmeden senin müziğine şarkı okumuşum' deseydi canın sağ olsun derdim. Şimdi bilim teftiş kurulundan rapor gelecek bana, orada inceliyorlar. Aksiliğe bak ki yönetim kurulunda olan biri de Kadir Şeker. O zaman o bağlama çalmıştı orkestrada 'Kızlar' adlı bu şarkıyı seslendirirken. Şarkıyı dinledi şoke oldu 'Aaaa abi benim çaldığım müziği koymuşlar oraya' dedi. Yani Reynmen'in işi zor."

Reynmen ise Hakkı Bulut'un açıklamalarının ardından sessizliğini koruyor.

Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim
Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak sözler: Reynmen şarkımı çaldı
Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak sözler: Reynmen şarkımı çaldı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Muslera Metin Oktay Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkı Bulut'tan ortalığı karıştıracak Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:43:11. #1.16#

title