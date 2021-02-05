Hakkarili gençler tahta kayak takımlarıyla profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor
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Hakkarili gençler tahta kayak takımlarıyla profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor

05.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:07
Hakkarili gençler tahta kayak takımlarıyla profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla kayak takımı yapan gençler, karla kaplı tepelerde profesyonel kayakçıları aratmayan performans sergiliyor.

SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla kayak takımı yapan gençler, karla kaplı tepelerde profesyonel kayakçıları aratmayan performans sergiliyor.

Kışın çetin geçtiği Hakkari'de, son günlerde etkili olan yağışlarla yaklaşık 1,5 metreye ulaşan kar, yaşamı zorlaştırmasının yanında renkli görüntülere de sahne oluyor. Kırsal kesimlerde yaşayan kent sakinleri zorlu kış şartlarına rağmen "beyaz çile"yi eğlenceye dönüştürmek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Şemdinli ilçesine 23 kilometre mesafedeki Aşağı Kayalar köyünde gençler, yörede yaygın bulunan ve dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacını kalıplarla şekillendirip kayak takımına dönüştürüyor. "Liyan" dedikleri takımı kayış ve iple ayaklarına sabitleyen gençler, yaklaşık 2 saatte tırmandıkları karla kaplı tepelerden kayarak köye kadar iniyor.

Zaman zaman düşerek tehlike atlatsalar da bu eğlenceden vazgeçmeyen gençler, kayak pistine dönüştürdükleri yamaçlarda yaptıkları hareketlerle usta kayakçılara taş çıkartıyor.

"İşçilik gerektiriyor"

Gençlerden Hüsamettin Eren, AA muhabirine, kayak yapmanın kışın köydeki tek sosyal aktivite olduğunu söyledi. Kayak takımlarını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten Eren, yapım sürecini şöyle anlattı:

"Malzemeleri yapmak işçilik gerektiriyor. Ağaçtan aynı ebatlarda iki parça keserek 20 gün kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra kalıptan geçirerek belirli bir şekle getiriyoruz. Hazır olduğu zaman üstüne kayış sabitliyoruz. Altını da pürüzsüz hale getirdikten sonra kullanıyoruz. Kayak takımları pahalı olduğu için kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yüksek tepelere çıkarak kayıyoruz."

"Profesyonel kayakçıları bekliyoruz"

Cemal Avcı da dayanıklı olduğu için kayak takımlarını yaparken dişbudak ağacını tercih ettiklerini aktardı.

Kayak merkezlerinin uzak olması nedeniyle köydeki karlı yamaçları piste dönüştürdüklerini dile getiren Avcı, "Yorucu olduğu kadar eğlenceli bir etkinlik. Kayak takımlarını herkes yapamıyor ama hemen hemen her evde görmek mümkün. Şu anda bazı yerlerde 1,5 metre kar var. Bunu fırsat bilerek kayak takımlarını çıkardık. 2 saatte tırmandığımız tepelerden yarım saatte iniyoruz. Profesyonel kayakçıları da buraya davet ediyoruz. Onlarla birlikte kayak yapmak güzel bir etkinlik olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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