Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor
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Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

21.12.2020 23:24 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:30

Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor Ankara'da tedavi gören 14 yaşındaki Hakkarili Avşin Demir kalp nakli bekliyor.

Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

HAKKARİ - Ankara'da tedavi gören 14 yaşındaki Hakkarili Avşin Demir kalp nakli bekliyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır Ankara'da bulunan Hakkari'nin Geçitli köyü nüfusuna kayıtlı Avşin Demir'in tedavisi sürüyor. Kalp yetmezliği bulunan 14 yaşındaki Avşin'e uygun kalp arayışına başlayan aile, kızlarının kurtulması için kalp nakli olması gerektiğini ifade ettiler.

Doktorların, kızları Avşin için acilen uygun kalp bulunması gerektiğini söylen baba Hamit Demir, hastane ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kızlarının kurtarılması için kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Sosyal medya üzerinde çektiği video ile çağırıda bulunan 14 yaşındaki Avşin Demir, "Kalp hastasıyım. Yaklaşık 5 yıldır hastanelerde tedavi görüyorum. Hastanede kaldığım için hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Okuluma gidemedim. O yüzden kalp nakli bekliyorum. O yüzden lütfen toprak olacağıma can olsun. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor
Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor
Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor
Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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