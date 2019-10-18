Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı

Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı

Mardin'in ilçesi Nusaybin, Hakkari ilçesi Yüksekova ve Hakkari belediyelerinin aralarında bulunduğu üç belediyeye kayyum atandı.

18.10.2019 14:12
Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Hakkari Büyükşehir belediyelerine kayyum atandı.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı valilikçe "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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