Hakkari Yüksekova'da HDP'li 2 isim "terör suçlaması"ndan tutuklandı

Hakkari Yüksekova'da HDP'li 2 isim "terör suçlaması"ndan tutuklandı

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı tutuklandı.

17.10.2019 19:57
Hakkari Yüksekova'da HDP'li 2 isim

Hakkari'de yürütülen "terör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı tutuklandı.


Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Yaşar ve Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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