Hakkari yolunun iki noktasına çığ düştü (2)
Hakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi.
18.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:13
Hakkari yolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki noktasına düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu temizlendi. Karların temizlenmesiyle yolda kalan sürücülerin TIR'ları, iş makineleriyle çekildi. Jandarma ekipleri tarafından kapatılan yol da yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA