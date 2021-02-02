Hakkari Valisi: Sağlık standartları açısından çok iyi durumdayız

HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Kalp Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 6 ambulans ise hizmete sokuldu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentin sağlık standartları açısından çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Başhekim Dr. Sefer Durucan, hastanenin birim sorumluları ve çalışanları katıldı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ile Kalp Merkezi'nin açılışı yapıldı. Törende konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'nin sağlıkta, standartların üzerinde olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık, "Sağlık standartları açısından çok iyi durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın destekleriyle en iyi ve başarılı şekilde yürütülüyor. Bugün de birçok hizmeti açmak için ambulansların teslimi ile başlayacağız. 6 adet yeni ambulansımız geldi. Bunların 5 tanesi 4x4 ve ambulans sayımız 54'e çıktı. Hakkari'de çor kış şartlarında hiçbir vatandaşımız sağlık konusunda mağdur olmuyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da başarılı şekilde hizmetler yürütülüyor" dedi.YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ AÇILDIVali Akbıyık, "Devlet hastanemiz 3 basamaklı hastane olma yolunda. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi de bunlardan biri. Burada 3 basamak 5 tane yeni doğan yatak var ve toplamda 21 yatak var. Gerçekten Hakkari için büyük bir hizmet" dedi. Kalp merkezi, anjiyografi ünitesi ve yoğun bakımı ile beraber Hakkari'de tarihi sağlık hizmeti olduğunu belirten Vali Akbıyık şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığı'nın onaylaması üzerine şu ana kadar 21 hastamıza burada anjiyo yapıldı. Hastalar buradan Van'a sevk ediliyordu ve bu süre içinde yaklaşık 3 saat yol sürüyordu. Maalesef zaman zaman da üzücü sonuçlarla da karşılaşıyorduk. Hastalara çok acil müdahale etmemiz gerekiyor o yüzden Kalp Merkezi, Anjiyografi Ünitesi, bunun dışında korona yoğun bakım önemli bir hizmettir. 2019 yılında Sayın Sağlık Bakanımızı ziyaret ettik. Bakanımızın talimatı ile bu aşamaya geldik. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hastanemize koordinatörlük yaptı. Hakkari sağlıkta iyi gidiyor ve şu anda iyi durumdayız. Emeği geçen başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hakkari'mize hayırlı olsun"

Hakkari'de ilk defa hizmete giren Kalp Merkezi ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, "Anjiyografi ünitesini dün itibarı ile 21 vakayı aldık. Bilindiği üzere hayatı tehdit eden hastalıkların başında kalp damar gelmektedir. Kalp damar hastalıklarına da yerinde müdahale ve erken müdahale büyük önem taşımaktadır. İlimizde 26 Ocakta bakanlığımız tarafından Kalp Merkezimiz tescillenmiş. Bu hizmete başlamış olduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan