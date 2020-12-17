Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:50
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA'nın

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akbıyık, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Akbıyık, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

Akbıyık, AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyanın dört bir yanından çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli ve birinciliğe layık olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ve her kategoride bir fotoğrafa oy verdiğini belirten Akbıyık, yarışmanın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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