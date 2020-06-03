Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak

Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacakHAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'da incelemelerde bulundu.

03.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:10

Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'da incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Yüksekova, havaalanıyla, sınır kapısıyla, mevcut coğrafyasıyla, yatırımlar ve hizmetleriyle, gelişen, kalkınan ve büyüyen bir ilçemiz olacak dedi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'le birlikte Yüksekova ilçesine geldi. Vali Akbıyık'ı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı karşıladı. Vali Akbıyık, yapımı süren asker hastanesi, su arıtma tesisi, sağlıklı hayat merkezi, devlet hastanesi ve TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yüksekova'daki yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Akbıyık, ilçeye çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Yatırımları yerinde görmek için ziyarete bulunduklarını kaydeden Akbıyık, Sağlık Bakanlığı'mıza protokolle devredilen askeri hastanemizin inşaatı devam ediyor. Yüksekova'ya hizmet verecek modern ve çağdaş bir hastane olacak. 75 yataklı askeri hastanemiz yıl içerisinde bitecek. Yüksekova'ya yine sağlıklı hayat merkezi binamız da geçtiğimiz yıl sonunda bitti. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat sürebilmesi için bu hizmetler vazgeçilmez kuruluşlar. Yüksekova için ayrıca 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi de programa alındı. Önümüzdeki süreçte, ödeneği ayrılır ve yapılır. Bütün bunlar bitirildiğinde Yüksekova'nın uzun bir vadede sağlıkla ilgili çok fazla sorunu kalmayacak diye konuştu.

Vali Akbıyık, su arıtma tesisi ile ilgili de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bu tarzda bir tesis olmadığını biliyorum. Depolardan, arıtma sistemine gelen su ilçeye verilecek. Yüksekova'da güzel işler, güzel hizmetler, güzel yatırımlar yapılıyor. Çeşme suyu problemi tamamen kalkacak. Bu arada, ilçedeki yollar yapılıp onarılıyor. Kayyumlarımız dönemlerinde alt yapı çalışmaları bitirildi. Üst yapıda biraz sıkıntılarımız vardı. Onların da şuna ihalesi yapıldı. O problem de en kısa zamanda bitecek. Yüksekova, havaalanıyla, sınır kapısıyla, mevcut coğrafyasıyla, yatırımlar ve hizmetleriyle, gelişen, kalkınan ve büyüyen bir ilçemiz olacak dedi.

Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Adnan Menderes Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:11:50. #1.14#
title