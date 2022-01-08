Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arslan güven tazeledi
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 11'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 11'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür Merkezinden yapılan kongrede mevcut aday Abdi Arslan 162 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Arslan, kongre sonrası teşekkür konuşması yaptı.
Delegeler kongrede yeniden seçilen Arslan'ı tebrik etti.
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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