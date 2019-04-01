Hakkari Seçim Sonuçları: 31 Mart Hakkari Yerel Seçim Sonuçları

Hakkari yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Hakkari'de yerel seçim için kurulan 122 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Hakkari Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada HDP'den Cihan Karaman, Ak Parti'den Cüneyt Epcim, CHP'den Metin Koparan yer aldı. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Hakkari yerel seçim sonuçları detayları...

HAKKARİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kilis Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Mehmet Abdi Bulut, İYİ Parti adına Ahmet Nalçacıoğlu, SP adına Şerif Karakurt, MHP'den Ömer Yabancı yarıştılar. 40 bin 237 kayıtlı seçmenden Kilis yerel seçimi için 33 bin 232 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Cihan Karaman, Hakkari Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan verilere göre Hakkari yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Cihan Karaman HDP 19.199 OY %59,97

Cüneyt Epcim AK Parti 10.644 OY %33,25

Metin Koparan CHP 818 OY %2,56

Metin Tekin BAĞIMSIZ 504 OY %1,57

Yaşar Yorulmaz İyi Parti 486 OY %1,52

HAKKARİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Hakkari'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Hakkari'de 2014 Yerel Seçimlerde BDP adına Dilek Hatipoğlu, AK Parti adına Osman Kızılban aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 66,83 oy oranı ile Hakkari Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 26,07 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BTP'den Nail Dişbudak% 2,49 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.