Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullara kar tatili - Haberler
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Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullara kar tatili

Demirören Haber Ajansı, Mehmet Özkan - Güncel
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Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullara kar tatili

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

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