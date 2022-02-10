Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullara kar tatili

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.