Kuzey Irak'taki Teröristler Bu Kez Toplarla Vuruldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Irak sınırındaki Balkaya dağlarının bulunduğu alanlar yoğun top atışına tutuldu. TSK'nın hedefinde, Kuzey Irak'taki Basyan kampı vardı.
Son günlerde İHA'ların aldığı görüntüleri F-16 sortileriyle değerlendiren TSK, bu kez karadan top mermisi yağdırdı.
DERECİK'TEN BASYAN KAMPINA SALVO
Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen PKK'nın Kuzey Irak tarafındaki Basyan bölgesine yoğun top atışı yapıldı.
15 dakika süren top atışlarının yapıldığı Hudat Alayında dumanların yükseldiği görüldü.
Operasyonun bilançosu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.