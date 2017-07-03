Hakkari'deki Terör Saldırısı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer'in cenazesi, memleketi Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi.



Uçakla Adana'ya götürülen 27 yaşındaki şehit Sezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, karayoluyla Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi'ne getirildi.



Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi törenin düzenleneceği mahalle meydanına götürüldü.



Cenaze namazının ardından, şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Şehit Sezer'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye, şehidin annesi Zarife ve babası Ahmet Sezer ile kardeşleri, yakınları, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, bazı Mersin milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.